Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство учительницы
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца

Лента новостей

В Новосибирской области поймали шестикилограммового хищника

вчера 19:00

Фото Александра Путилова/"Рыбалка в Новосибирске"

Рыбак поймал шестикиллограмовую щуку в Новосибирской области; улов состоялся в Мошковском районе.

Житель Новосибирска Александр Путилов поймал щуку в Мошковском районе Новосибирской области. Об этом сообщает публичное сообщество “Рыбалка в Новосибирске”.

Рыбалка состоялась 11 июля, поймали щуку весом 6,400 граммов.

Жители ближайших деревень с сожалением отмечают, что не знают, где можно поймать такую большую рыбу.

“Блин,вот живу в Мочище дача в мошково почти,а где там таких ловить не знаю,и никто не подсказывает...” – пишет Павел Павлов.

Напомним, 24 мая рыбак поймал огромного леща в Новосибирске.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

рыбаки

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

1659074
Выплата 10000 рублей на детей: ожидающих третье пособие в августе родителей назвали попрошайками
499661
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
219208
Выплата 10000 на детей: россияне создали петицию к президенту с просьбой выдать пособие в августе
156676
Выплата 10000 рублей на детей: 99% обратившихся за пособием семей уже получили деньги
101209
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 10 июля – российская помощь Азербайджану, открытие границ в Марокко, нехватка медиков в Казахстане
88267
Выплата 10000 на ребёнка: в МФЦ назвали самую популярную услугу
86283
В Алтайском крае ужесточат коронавирусные меры