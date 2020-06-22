В Новосибирском зоопарке отмечают День куницы

Фото "Новосибирский зоопарк"

Сотрудники Новосибирского зоопарка отмечают День куницы; в 2020 году в Новосибирск привезли медоеда из Чехии.

Новосибирский зоопарк отмечает День куницы. Об этом сообщили в публичном сообществе учреждения.

Первые куницы появились в Новосибирском зоопарке в середине 70-х годов, это были речные выдры. Они дали потомство в 1979 году, харзы и перевязки дали потомство в 1982 году.

Ранее перевязки не размножались ни в одном зоопарке мира. В память о таком событии на эмблеме зоопарка изображено это животное.

Примечательно, что сотрудники зоопарка старательно ухаживают за перевязками, потому что беременные и кормящие самки могут бросить детёнышей, которых невозможно кормить искусственным путём.

Сейчас в Новосибирском зоопарке живут 18 видов семейства куницеобразных. В марте 2020 года в зоопарк привезли медоедов из Чехии.

Стоит отметить, что праздники, посвящённые животным, проходят в Новосибирском зоопарке каждые июльские выходные.

Напомним, 22 июля Новосибирский зоопарк официально объявил об открытии.