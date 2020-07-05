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В Самарской области пенсионерка расплатилась в магазине купюрой из «банка приколов»

сегодня 01:45

Фото с сайта pixabay.com

Жительница Самарской области пойдёт под суд за сбыт фальшивых денег; женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Сотрудникам полиции поступила информация о том, что в одном из строительных магазинов Похвистнева расплатились пятитысячной купюрой из "банка приколов".

На месте правоохранители изъяли улики и записи с камер видеонаблюдения. Появилось предположение, что "подшутить" над сотрудниками магазина решила 69-летняя местная жительница. Женщину задержали.

Пенсионерка призналась, что фальшивую купюру нашла в подъезде своего дома. После этого она решила оплатить ей покупки и получила сдачу в 4850 рублей.

Теперь на жительницу Похвистнева возбудили уголовное дело за мошенничество. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Пенсионерка также возместила магазину материальный ущерб.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

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Теги

мошенничество
Самара

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