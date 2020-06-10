В Туве выберут нового верховного ламу

В июне скончался верховный лама Тувы; на осень назначили выборы нового священнослужителя.

В Республике Тува осенью пройдут выборы нового верховного ламы. Об этом сообщили “РИА Новости” со ссылкой на правительство региона.

Предыдущий лама, Джампел Лодоя, скончался в конце июня. У него был диагностирован коронавирус.

Как ранее писал Сиб.фм, 10 июня стало известно о госпитализации верховного ламы Тувы. Из-за тяжелого состояния священнослужителя ввели в искусственную кому.

Джампел Лодоя занял пост верховного ламы в ноябре 2019 года во второй раз. На момент смерти ему было 44 года.

Напомним, 6 июля коронавирус нашли у вице-премьера Тувы.

