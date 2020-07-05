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Вакцина от коронавируса: в России завершились первые испытания на добровольцах

сегодня 11:59

Фото Pixabay.com

В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса; результат признан успешным.

Испытания первой в мире вакцины от коронавируса завершены в России. Вакцина признана безопасной для человека, сообщают РИА Новости со ссылкой на директора Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

«Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса», — сообщил Тарасов.

Препарат против коронавируса, который испытывали на добровольцах в России, представляет из себя рекомбинантную аденовирусную вакцину, которая, по сути, является неживой и создана искусственно. По словам учёных, фактически, она не содержала в себе частей коронавируса, «Принцип ее действия таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с иммунным ответом, который возникает на коронавирус», —пояснял ранее Тарасов.

Клинические испытания начались 18 июня. В среду, 15 июля, планируют выписать первую группу добровольцев, через 5 дней – вторую.

Добровольцы были разделены на две группы – первая получила одну дозу вакцины, вторая — две. Кроме повышения температуры тела в первые дни после вакцинации, у добровольцев не было выявлено никаких негативных реакций. Вакцина признана безопасной.

Однако у добровольцев в ходе испытаний возникли другие проблемы. Долгое время они находились в изоляции, были ограничены в контактах с внешним миром еще до начала испытаний, чтобы исключить заражение коронавирусом.

Это отразилось на психологическом состоянии людей. Во время исследования стали возникать конфликтные ситуации, выросло эмоциональное напряжение. Чтобы снизить возникшую напряженность пришлось подключать психолога.

Тем не менее, в целом испытания прошли успешно. Дальнейший план разработки вакцины уже определяется стратегией разработчика, в том числе сложностью эпидемиологической ситуации с вирусом и возможностью масштабирования производства, пояснили в институте.

Напомним, по данным на утро 12 июля коронавирус в России выявлен у 720 547 человек.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

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вакцина
коронавирус

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