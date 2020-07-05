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Въехал в витрину и столкнулся с «Тойотой»: сильно пьяного водителя задержали в Новосибирской области

сегодня 13:59

Скриншот видео ГУ МВД по НСО

Пьяные мужчины катались по г. Татарску на автомобиле «Тойота Карина» летним вечером; по манёврам иномарки автолюбители заподозрили, что водитель не трезв и сообщили в полицию.

9 июля в 22.35 в дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение, что по улице Клубной г. Татарска движется автомобиль «Тойота Карина» водитель которого предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения. Задержать нетрезвого водителя удалось не сразу.

К месту, где была замечена виляющая иномарка были направлены два экипажа полиции.

«На неоднократные законные требования полицейских об обстановке водитель не реагировал. На привокзальной площади г. Татарска с целью блокирования автомобиль был взят в кольцо, где он столкнулся с автомобилем «Тойота Виста», а затем заехал на пешеходную зону и совершил наезд на витрину здания», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Водитель и пассажир отказались выходить из машины, вели себя агрессивно, выражались нецензурной бранью. Полицейские задержали их и доставили в отдел для разбирательства. Задержанными оказались местные жители, 1988 и 1986 годов рождения.

На водителя и пассажира протоколы за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Также в отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Суд вынес постановление о лишении его водительских прав на 1,5 года и о наложении штрафа в размере 30 000 рублей.

Напомним, с 10 по 13 июля в Новосибирске проходит операция «Нетрезвый водитель».

Автор:
Олеся Сметанникова

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