Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство учительницы
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца

Лента новостей

Врач терапевт рассказала о вреде кофе для спортсменов

сегодня 13:15

Фото с сайта pixabay.com

Врач-терапевт рассказала о вреде кофе; бодрящий напиток может привести к обезвоживанию организма.

Врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева рассказала, что употребление кофе может привести к неприятным последствиям. Об этом сообщает РИА Новости

Кофе может привести к обезвоживанию организма, оно ускоренно выводит жидкости из организма, поэтому до и после приёма бодрящего напитка необходимо выпить стакан воды.

Врач посоветовала следить за самочувствием в течение дня, и порекомендовала ограничить количество кофе тем, кто занимается спортом.

Также, людям с поражением почек и сопутствущими мочекаменными болезнаями не рекомендуется пить больше одной чашки бодрящего напитка в день, всем остальным – не более трёх чашек в день. При этом, в холодном и горячем кофе содержится одинаковое количество кофеина, добавила Ярцева.

Напомним, 18 июня учёные назвали неожиданный способ омоложения.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

здоровье

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

1646433
Выплата 10000 рублей на детей: ожидающих третье пособие в августе родителей назвали попрошайками
497556
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
152150
Выплата 10000 рублей на детей: 99% обратившихся за пособием семей уже получили деньги
115172
Выплата 10000 на детей: россияне создали петицию к президенту с просьбой выдать пособие в августе
112749
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
100855
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 10 июля – российская помощь Азербайджану, открытие границ в Марокко, нехватка медиков в Казахстане
87860
Выплата 10000 на ребёнка: в МФЦ назвали самую популярную услугу