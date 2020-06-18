Врач терапевт рассказала о вреде кофе для спортсменов

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Врач-терапевт рассказала о вреде кофе; бодрящий напиток может привести к обезвоживанию организма.

Врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева рассказала, что употребление кофе может привести к неприятным последствиям. Об этом сообщает РИА Новости

Кофе может привести к обезвоживанию организма, оно ускоренно выводит жидкости из организма, поэтому до и после приёма бодрящего напитка необходимо выпить стакан воды.

Врач посоветовала следить за самочувствием в течение дня, и порекомендовала ограничить количество кофе тем, кто занимается спортом.

Также, людям с поражением почек и сопутствущими мочекаменными болезнаями не рекомендуется пить больше одной чашки бодрящего напитка в день, всем остальным – не более трёх чашек в день. При этом, в холодном и горячем кофе содержится одинаковое количество кофеина, добавила Ярцева.

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