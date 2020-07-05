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“Вскопали все грядки”: дачники устроили гигантские пробки на подъездах к Новосибирску

сегодня 21:20

Фото и видео службы "АСТ-54", скриншоты сервиса 2gis.ru

В Новосибирске конец выходных ознаменовался пробками на въездах в город; тяжелую ситуацию на трассах омрачают дорожные работы и ДТП.

Новосибирцы жалуются в соцсетях на многокилометровые пробки на подъездах к городу. Видео с заторами на трассах опубликовано в группе службы “АСТ-54” в “Вконтакте”.

“Читатели сообщают о многокилометровых пробках на Ордынской трассе, Бердском и Колыванском шоссе, Гусинобродском тракте, северных подъездах к городу. Большинство автомобилистов возвращается с дач и с отдыха в Новосибирской области или соседних регионах”, — сообщает служба.

По данным сервиса 2gis.ru, также движение по Бердскому шоссе затрудняют дорожные работы и ДТП в районе посёлка Зональный в Бердске и на повороте на Университетский проспект в Академгородок.

На Ордынском шоссе также произошло несколько аварий. Пробка тянется от Новопичугово до посёлка Крупской.

Судя по картам, на Северном объезде пробка меньше всего по протяженности. Она начинается недалеко от посёлка Катковский и заканчивается в районе озера Бирюзовое.

Напомним, 10 июля пробка на Северном объезде Новосибирска достигла рекордной длины.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
дача

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