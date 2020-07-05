Выплата 10000: петиция о продлении пособия на детей в августе набирает популярность в сети

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В июле семьи с детьми до 16 лет получили новое пособие — по 10 000 на ребёнка; родители просят перечислить столько же и в августе, ведь траты на детей в последний месяц лета возрастают.

На сайте change.org опубликована петиция родителей, которые просят продлить пособие в 10 тысяч рублей на детей в августе. Петиция адресована президенту и правительству РФ

Авторы обращения отмечают, что из-за пандемии коронавируса многие россияне потеряли работу или лишились ощутимой части доходов, поэтому нуждаются в помощи. Между тем впереди август – время подготовки к школе.

«Многие по-прежнему сидят без денег и со страхом ждут начала школьного года. 1 сентября — это огромные расходы: нужно купить не только канцелярию, но и одежду, спортивную форму, обувь, рюкзак. Обычно сборы на учёбу обходятся до 20 тысяч рублей. И уже сегодня многие боятся, что придётся залазить в кредиты», — отмечает автор петиции.

На момент опубликования петиция набрала около 1000 подписей.

«Я подписываю эту петицию, потому что я на данный момент не могу найти работу. У меня двое детей», — пишет в комментариях Надежда Ю.

Авторы обращения надеются, что власть их услышит.

Напомним, не все россияне поддержали идею выплатить пособие 10 000 в августе.