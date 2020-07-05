Заразность коронавируса выросла на треть

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Иностранные учёные пришли к выводу, что заразность коронавируса растёт; причиной этого могли стать мутации ДНК.

Декан медицинской школы университета Гонконга Габриэль Леунг заявил, что заразность COVID-2019 увеличилась на 30%. Об этом сообщили “РИА Новости” со ссылкой на газету South China Morning Post.

По словам Леунга, причиной роста заразности стали мутации ДНК. Группа международных учёных провела исследование, подтвердившее его слова. Так, если в марте один инфицированный пациент мог заразить максимум трёх человек, то в летом этот показатель увеличился до четырех.

Напомним, 11 июня учёные заявили о смертельной опасности сахара при коронавирусе.