Жители улицы Скрябина попросили депутата Владимира Барсука помочь с ремонтом разбитой дороги

Фото пресс-службы Совета депутатов Новосибирска

Инициативная группа ТОС «Биатлонный» 11 июля передала письмо на имя губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и депутата Горсовета от «Единой России» Владимира Барсука с просьбой отремонтировать дорогу в Дзержинском районе.

Улица Скрябина – дублёр единственной асфальтированной в прилегающем частном секторе улицы Докучаева. Несколько лет назад под улицей Скрябина проложили теплотрассу к соседнему микрорайону, но восстановительные работы застройщик до конца сделать не смог. В результате дорога просела и покрылась ямами.

Инициативные местные жители несколько лет подряд обращались в районную администрацию и мэрию Новосибирска с просьбой заасфальтировать улицу Скрябина. Председатель ТОС «Биатлонный» Анна Зарудная рассказывает, что после визита выездной комиссии ремонт дороги включили в план работ на 2020 год. Однако из-за нехватки финансирования снова отложили.







Прочитав про открытие ТЦ «Восток», которому поспособствовал депутат совета депутатов Новосибирска Владимир Барсук, жители улицы Скрябина решили обратиться к нему и к губернатору Андрею Травникову с просьбой решить проблему. Под коллективным письмом собрали больше 1000 подписей.

«Ремонт дороги на Скрябина сильно облегчит жизнь микрорайона. Здесь стыкуются интересы многих групп: сейчас единственной асфальтированной дорогой пользуются жители нового ЖК "Свобода", жильцы частного сектора, работники торговых центров на Гусинобродском шоссе, по ней же ходит транспорт на новый автовокзал», — рассказала председатель ТОС «Биатлонный Анна Зарудная.

«Получив сообщение от жителей округа, я обратился к губернатору с просьбой рассмотреть возможность незамедлительно начать работы на улице Скрябина. Ремонт этой дороги позволит разгрузить соседнюю улицу Докучаева и избавить местных жителей от утренних и вечерних пробок», – считает депутат Владимир Барсук.









Он также отметил, что после открытия ТЦ «Восток» и других оптовых торговых центров на Гусинобродском шоссе наблюдает «эффект барахолки» – жители Дзержинского района стали чаще обращаться с проблемами, которые долго не могли разрешиться.

«Не по каждому вопросу мы можем принять быстрые меры, некоторые требуют тщательной проработки и значительных финансовых затрат. Но тем не менее я стараюсь изучить информацию по каждому из обращений и составить список мер, которые помогут решить проблему», – добавил Владимир Барсук.

Справка:

Улица Скрябина расположена в Дзержинском районе г. Новосибирска. Общая длина улицы – около 600 метров, на ней расположено более 30 частных домовладений.

Напомним, 7 мая Сиб.фм показал крупным планом легендарный самолёт МиГ-3, на котором 9 мая в честь Дня Победы пролетел заслуженный лётчик-испытатель и депутат новосибирского горсовета Владимир Барсук.