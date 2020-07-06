Аномальная жара идёт в Новосибирск: синоптики обещают повышение температуры до +31

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Тридцатиградусная жара установится в Новосибирской области в середине июля; температура воздуха на этой неделе будет расти.

Жаркая погода ожидает новосибирцев в ближайшие дни. Иногда жара будет сопровождаться дождями и грозами.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в понедельник, 13 июля, во второй половине дня в Новосибирске ожидается местами небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха +23...+25 градусов.

Во вторник, 14 июля, в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днём +27...+29 градусов, ночью +14...+16.

В среду, 15 июля, преимущественно без осадков. Днём +24...+26, ночью +14...+16.

В четверг, 16 июля, в городе также ожидается сухая и жаркая погода. Днём +27...+29 (по области до +31), ночью +12...+14 градусов.

В последующие дни этой недели жара сохранится. По данным портала gismeteo.ru, в пятницу, 17 июля, в Новосибирске воздух прогреется до +30 градусов. Правда, возможен дождь с грозой.

Выходные тоже будут жаркими, на субботу и воскресенье синоптики обещают +27...+28 градусов и без осадков.

Напомним, в начале июля в Новосибирске официально открыли два пляжа.