Безудержная любовь: жена Элджея подарила ему часы за 7 миллионов в честь первой годовщины

Фото со страницы Элджея в Instagram

Рэпер Элджей показал в соцсетях подарок от супруги на годовщину; Настя Ивлеева подарила ему часы стоимостью в две квартиры в Новосибирске.

Новосибирский рэпер Элджей похвастался подарком от супруги – популярный блогер Настя Ивлеева подарила ему часы Audemars Piguet Royal Oak. Об этом певец рассказал на своей странице в Instagram.

По данным СМИ, такая модель стоит около семи миллионов рублей. Часы украшены россыпью бриллиантов.

Поводом для такого щедрого подарка стала первая годовщина свадьбы супругов. Молодые люди отметили её размахом: закатили вечеринку с известными друзьями и даже стреляли из автомата Калашникова.

Напомним, в конце июня эпатажный рэпер из Новосибирска Элджей вошёл в список Forbes.