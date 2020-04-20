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Четверть россиян способны передать мошенникам данные своих карт

сегодня 14:03

Фото с сайта pixabay.com

Четвёртая часть жителей России способна передать мошенникам данные своих банковских карт; меньше остальных пострадали пенсионеры.

Данные своих карт готовы передать мошенникам 27 % россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса НАФИ.

Опрос прошёл в июле 2020 года, в нём приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет. Участники – жители 136 населённых пунктов в 50 регионах. Статистическая погрешность не превышает 3,4 %.

Чаще всего мошенникам требуются трёхзначный код безопасности и срок действия карты. С попытками мошенничества столкнулись 31 % владельцев карт, свои деньги потеряли 4 % респондентов.

Чаще всего с мошенниками сталкивались жители Москвы и Петербурга – 37 % и 31 % от среднего показателя по стране. Только 10 % россиян знают, какие данные можно сообщить сотруднику банка. При этом люди старшего возраста реже остальных сталкиваются с мошенниками – 26 %.

Напомним, 21 апреля студенты попались на попытке мошенничества в Петербурге.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

мошенничество

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