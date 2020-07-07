Четыре человека умерли от коронавируса в Новосибирске: что о них известно

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске увеличилось количество смертей от коронавируса; штаб сообщил о ещё четырёх умерших.

В Новосибирской области стало ещё больше умерших от коронавируса.

«Скончались ещё четыре пациента: мужчина в возрасте 82 года и женщины в возрасте 70 лет, 91 год и 93 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 146 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба.

В отделениях реанимации находятся 77 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.

Напомним, за сутки в Новосибирске выявили 112 случаев коронавируса.