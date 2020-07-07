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Девять стройотрядовцев заболели коронавирусом в Алтайском крае

сегодня 14:17

Фото pixabay.com и из открытых источников

В Змеиногорске выявили вспышку коронавирусной инфекции в студенческом стройотряде; заболели девять человек.

У девяти бойцов студенческого отряда, который приехал работать в Змеиногорск, тесты на коронавирус оказались положительными. Об этом сообщила начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной регионального Роспотребнадзора Лариса Зубова на пресс-конференции в формате онлайн 13 июля.

«У нас студентов 126 человек. Из них 99 находятся в обсерваторе, то есть в общежитии АГМУ, 9 в Бийске – тоже в общежитии учебного заведения. В четверг, 9 июля, 16 человек были с клиникой выведены в инфекционные отделения ЦРБ Змеиногорского района. У них взяты тесты на ковид. У 9 человек тесты положительные», – сообщила Лариса Зубова.

По словам специалиста Роспотребнадзора, студенты, которые находятся в обсерваторах, разобщены и размещены на разных этажах. У контактных возьмут тест на 10-й день – то есть 16-17 июля. Как отметил на пресс-конференции министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, у пациентов с положительным результатом отмечается лёгкое течение заболевания с невысокой температурой. Об этом сообщает «Алтайская правда».

Напомним, в Алтайском крае умер студент из стройотряда, работавшего в Змеиногорске.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Алтайский край
коронавирус

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