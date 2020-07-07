Ещё четыре смерти: коронавирус в Новосибирске – сообщение оперативного штаба 13 июля

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

112 случаев коронавируса за сутки выявили в Новосибирской области; умерли ещё четыре человека.

По данным оперативного штаба на утро 13 июля в регионе выявлено 7 386 случаев инфицирования СOVID-19 (+112 за последние сутки), в том числе 434 ребенка. 5 199 пациентов выписаны с выздоровлением (+35 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 82 года и женщины в возрасте 70 лет, 91 год и 93 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 146 человек.

В отделениях реанимации находятся 77 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 62 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 210.

В больницы районов области госпитализированы 732 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 247 963 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 636 жителей региона, 28 289 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 344 обращения, госпитализированы 18 пациентов.