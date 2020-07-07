Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство учительницы
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца

Лента новостей

Ещё четыре смерти: коронавирус в Новосибирске – сообщение оперативного штаба 13 июля

сегодня 11:42

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

112 случаев коронавируса за сутки выявили в Новосибирской области; умерли ещё четыре человека.

По данным оперативного штаба на утро 13 июля в регионе выявлено 7 386 случаев инфицирования СOVID-19 (+112 за последние сутки), в том числе 434 ребенка. 5 199 пациентов выписаны с выздоровлением (+35 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 82 года и женщины в возрасте 70 лет, 91 год и 93 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 146 человек.

В отделениях реанимации находятся 77 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 62 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 210.

В больницы районов области госпитализированы 732 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 247 963 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 636 жителей региона, 28 289 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 344 обращения, госпитализированы 18 пациентов.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Новосибирск
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

1665689
Выплата 10000 рублей на детей: ожидающих третье пособие в августе родителей назвали попрошайками
500813
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
263054
Выплата 10000 на детей: россияне создали петицию к президенту с просьбой выдать пособие в августе
158840
Выплата 10000 рублей на детей: 99% обратившихся за пособием семей уже получили деньги
101346
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 10 июля – российская помощь Азербайджану, открытие границ в Марокко, нехватка медиков в Казахстане
95003
Выплата 10000: петиция о продлении пособия на детей в августе набирает популярность в сети
88471
Выплата 10000 на ребёнка: в МФЦ назвали самую популярную услугу