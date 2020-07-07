Европейская страна заявила о готовности принимать туристов из России
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Власти Венгрии заявили о готовности открыть границы страны для россиян с 15 июля; при этом въезжающие должны выполнить определённое условие.
Венгерское посольство в Москве на своей странице в Facebook указало, что Россия попала в «жёлтый» список, подготовленный эпидемиологическими властями Венгрии. Как сообщает газета «Известия», это значит, что государство готово принимать туристов из России.
Россияне могут попасть в Венгрию при наличии справок, подтверждающих отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 или же при готовности пройти 14-дневный карантин.
«Если нет подозрения на коронавирус, требуется обязательный карантин на 14 дней. Избежать карантина можно только в случае, если два теста на наличие коронавируса за последние пять дней (с разницей в 48 часов) покажут отрицательный результат», — указывает дипмиссия.
Соответствующий документ должен быть на венгерском или английском языке.
Уточняется, что власти оставляют за собой право отказать во въезде иностранцам с подозрением на коронавирус.
Напомним, в Алтайском крае туристы заполонили озеро Яровое несмотря на вспышку коронавируса.
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