Капитан ближнего плавания: дрейфующего подростка на надувном матрасе спасли на Обском море

Фото pixabay.com, Софии Березовской/Сиб.фм

Подростка на матрасе для плавания унесло вглубь Обского водохранилища; после спасения с юношей была проведена профилактическая работа.

В Новосибирске сотрудники муниципально-аварийной спасательной службы вытащили из Обского водохранилища и доставили на берег 14-летнего подростка. Об этом сообщила МАСС на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«При плановом патрулировании обнаружен подросток 2006 г. р. на матрасе далеко от берега. Проведена профилактическая беседа», – говорится в сообщении МАСС.

После обнаружения спасатели отвезли юношу на берег и передали родственникам.

Напомним, 8 июля спасатели рассказали подробности трагедии с тремя утонувшими в Новосибирске.