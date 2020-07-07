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Коронавирус не сдаётся: более шести тысяч заражённых выявлено в Алтайском крае

сегодня 12:02

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

В Алтайском крае за сутки коронавирус подтвердился ещё у 235 человек; в регионе от инфекции скончались 126 пациентов.

Общее количество заражённых коронавирусом в Алтайском крае превысило 6 тысяч. Среди заболевших 597 детей до 17 лет включительно, сообщает региональный оперштаб.

«За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 235 инфицированных, выздоровело 37 пациентов, зарегистрировано четыре смертельных случая: один – от COVID-19, три – от иных причин. Всего в крае инфицированных – 6056, выписаны по выздоровлению – 3860, всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение, – 2070 человек», – сообщил оперштаб.

Инфекционные стационары в регионе заполнены на 76 процентов. С начала пандемии в крае скончались 126 человек с коронавирусом, в том числе четверо за последние сутки.

Напомним, 13 июля стало известно, что регионы Сибири оказались в топ-10 по числу заражённых туберкулёзом.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

вспышки инфекций
Алтайский край
коронавирус

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