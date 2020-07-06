Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 13 июля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области продолжает расти число заражений коронавирусом; за сутки умерли ещё четверо.

Оперативный штаб сегодня, 13 июля, сообщил о новых случаях заражения коронавирусом и смертях от него.

Снова четыре смерти

«Скончались ещё четыре пациента: мужчина в возрасте 82 лет и женщины в возрасте 70, 91 и 93 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 146 человек», – говорится в сообщении оперативного штаба.

В отделениях реанимации находятся 77 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.

112 новых случаев

По данным оперативного штаба на утро 13 июля, в регионе выявлено 7 386 случаев инфицирования СOVID-19. 112 из них – за последние сутки. В регионе коронавирусом болеют 434 ребёнка.

5 199 пациентов выписаны с выздоровлением (+35 за сутки).

Дети и взрослые в больницах

В детскую больницу № 3 госпитализированы 62 ребёнка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 210.

В больницы районов области госпитализированы 732 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 247 963 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 636 жителей региона, 28 289 человек сняты с меднаблюдения.

Открывают ТРЦ и дельфинарий

Губернатор Новосибирской области сегодня сообщил об открытии торгово-развлекательных центров и дельфинария.

Напомним, 6 июля в Новосибирске открыли летние кафе.