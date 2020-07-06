Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 13 июля
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Новосибирской области продолжает расти число заражений коронавирусом; за сутки умерли ещё четверо.
Оперативный штаб сегодня, 13 июля, сообщил о новых случаях заражения коронавирусом и смертях от него.
«Скончались ещё четыре пациента: мужчина в возрасте 82 лет и женщины в возрасте 70, 91 и 93 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 146 человек», – говорится в сообщении оперативного штаба.
В отделениях реанимации находятся 77 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.
По данным оперативного штаба на утро 13 июля, в регионе выявлено 7 386 случаев инфицирования СOVID-19. 112 из них – за последние сутки. В регионе коронавирусом болеют 434 ребёнка.
5 199 пациентов выписаны с выздоровлением (+35 за сутки).
В детскую больницу № 3 госпитализированы 62 ребёнка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 210.
В больницы районов области госпитализированы 732 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 247 963 теста на коронавирус.
Под медицинским наблюдением находятся 636 жителей региона, 28 289 человек сняты с меднаблюдения.
Губернатор Новосибирской области сегодня сообщил об открытии торгово-развлекательных центров и дельфинария.
Напомним, 6 июля в Новосибирске открыли летние кафе.
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