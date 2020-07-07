Коронавирус в России: выявлено 6 537 новых случаев
Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм
В России выявили больше 6,5 тысяч новых случаев коронавируса; умерли 104 человека.
За последние сутки в России выявлено 6 537 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 104 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 2 960 человек.
🔸Москва — 672
🔸Санкт-Петербург — 291
🔸Ханты-Мансийский АО — 270
🔸Алтайский край — 235
🔸Свердловская область — 218
🔸Нижегородская область — 212
🔸Ямало-Ненецкий АО — 205
🔸Иркутская область — 203
🔸Московская область — 196
🔸Мурманская область — 179
🔸Архангельская область — 134
🔸Челябинская область — 132
🔸Красноярский край — 128
🔸Хабаровский край — 121
🔸Воронежская область — 119
🔸Новосибирская область — 112
🔸Ульяновская область — 111
🔸Оренбургская область — 102
🔸Ростовская область — 97
🔸Омская область — 95
🔸Саратовская область — 89
🔸Волгоградская область — 88
🔸Тюменская область — 85
🔸Ставропольский край — 75
🔸Самарская область — 72
🔸Пермский край — 71
🔸Тульская область — 68
🔸Томская область — 67
🔸Сахалинская область — 67
🔸Ивановская область — 64
🔸Краснодарский край — 64
🔸Курганская область — 64
🔸Республика Коми — 59
🔸Чувашская Республика — 56
🔸Кировская область — 54
🔸Приморский край — 54
🔸Кемеровская область — 51
🔸Орловская область — 49
🔸Белгородская область — 48
🔸Калужская область — 48
🔸Брянская область — 47
🔸Ленинградская область — 47
🔸Республика Дагестан — 46
🔸Республика Башкортостан — 46
🔸Республика Алтай — 46
🔸Амурская область — 46
🔸Владимирская область — 45
🔸Удмуртская Республика — 45
🔸Республика Хакасия — 45
🔸Забайкальский край — 45
🔸Республика Саха (Якутия) — 45
🔸Камчатский край — 44
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 42
🔸Тамбовская область — 41
🔸Республика Тыва — 40
🔸Смоленская область — 39
🔸Ярославская область — 39
🔸Рязанская область — 38
🔸Новгородская область — 37
🔸Республика Мордовия — 36
🔸Республика Бурятия — 36
🔸Ненецкий АО — 35
🔸Пензенская область — 35
🔸Липецкая область — 33
🔸Республика Калмыкия — 33
🔸Астраханская область — 33
🔸Курская область — 32
🔸Республика Татарстан — 32
🔸Тверская область — 31
🔸Псковская область — 31
🔸Республика Марий Эл — 29
🔸Вологодская область — 27
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 21
🔸Магаданская область — 17
🔸Республика Адыгея — 16
🔸Республика Ингушетия — 16
🔸Республика Северная Осетия — 16
🔸Республика Крым — 16
🔸Республика Карелия — 15
🔸Калининградская область — 12
🔸Костромская область — 11
🔸Чеченская Республика — 10
🔸Севастополь — 10
🔸Еврейская АО — 6
Всего на сегодняшний день в России выявлено 733 699 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 439 летальных исходов, выздоровел 504 021 человек.
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