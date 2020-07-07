Коронавирус в России: выявлено 6 537 новых случаев

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В России выявили больше 6,5 тысяч новых случаев коронавируса; умерли 104 человека.

За последние сутки в России выявлено 6 537 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 104 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 2 960 человек.

🔸Москва — 672

🔸Санкт-Петербург — 291

🔸Ханты-Мансийский АО — 270

🔸Алтайский край — 235

🔸Свердловская область — 218

🔸Нижегородская область — 212

🔸Ямало-Ненецкий АО — 205

🔸Иркутская область — 203

🔸Московская область — 196

🔸Мурманская область — 179

🔸Архангельская область — 134

🔸Челябинская область — 132

🔸Красноярский край — 128

🔸Хабаровский край — 121

🔸Воронежская область — 119

🔸Новосибирская область — 112

🔸Ульяновская область — 111

🔸Оренбургская область — 102

🔸Ростовская область — 97

🔸Омская область — 95

🔸Саратовская область — 89

🔸Волгоградская область — 88

🔸Тюменская область — 85

🔸Ставропольский край — 75

🔸Самарская область — 72

🔸Пермский край — 71

🔸Тульская область — 68

🔸Томская область — 67

🔸Сахалинская область — 67

🔸Ивановская область — 64

🔸Краснодарский край — 64

🔸Курганская область — 64

🔸Республика Коми — 59

🔸Чувашская Республика — 56

🔸Кировская область — 54

🔸Приморский край — 54

🔸Кемеровская область — 51

🔸Орловская область — 49

🔸Белгородская область — 48

🔸Калужская область — 48

🔸Брянская область — 47

🔸Ленинградская область — 47

🔸Республика Дагестан — 46

🔸Республика Башкортостан — 46

🔸Республика Алтай — 46

🔸Амурская область — 46

🔸Владимирская область — 45

🔸Удмуртская Республика — 45

🔸Республика Хакасия — 45

🔸Забайкальский край — 45

🔸Республика Саха (Якутия) — 45

🔸Камчатский край — 44

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 42

🔸Тамбовская область — 41

🔸Республика Тыва — 40

🔸Смоленская область — 39

🔸Ярославская область — 39

🔸Рязанская область — 38

🔸Новгородская область — 37

🔸Республика Мордовия — 36

🔸Республика Бурятия — 36

🔸Ненецкий АО — 35

🔸Пензенская область — 35

🔸Липецкая область — 33

🔸Республика Калмыкия — 33

🔸Астраханская область — 33

🔸Курская область — 32

🔸Республика Татарстан — 32

🔸Тверская область — 31

🔸Псковская область — 31

🔸Республика Марий Эл — 29

🔸Вологодская область — 27

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 21

🔸Магаданская область — 17

🔸Республика Адыгея — 16

🔸Республика Ингушетия — 16

🔸Республика Северная Осетия — 16

🔸Республика Крым — 16

🔸Республика Карелия — 15

🔸Калининградская область — 12

🔸Костромская область — 11

🔸Чеченская Республика — 10

🔸Севастополь — 10

🔸Еврейская АО — 6

Всего на сегодняшний день в России выявлено 733 699 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 439 летальных исходов, выздоровел 504 021 человек.