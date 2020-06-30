Льготные билеты в Крым для школьников: размер и условия предоставления скидки

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Школьники старше 10 лет получили скидку на билеты в Крым; льгота распространяется на билеты в плацкартных вагонах.

Правительство обеспечило возможность льготного проезда в Крым по железной дороге в дни летних каникул для школьников старше 10 лет. Об этом сообщила в субботу пресс-служба российского кабмина.

«Скидка в 50% распространяется на билеты в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий», — отмечается в сообщении пресс-службы. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Льготный летний тариф доступен для юных пассажиров и в поездках по остальной территории страны. Для путешественников младше 10 лет предусмотрен детский тариф, а дети до пяти лет путешествуют в поездах бесплатно без предоставления отдельного места.

Напомним, ранее Сиб. фм рассказывал, какие правила будут действовать для отдыхающих в Крыму.