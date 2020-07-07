Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство учительницы
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца

Лента новостей

Мораторий на проверки бизнеса: правительство просят продлить сроки

сегодня 13:09

Фото Pixabay.com

Глава Торгово-промышленной палаты попросил Михаила Мишустина продлить запрет на проверки бизнеса ещё на год; это поможет предпринимателям восстановиться после карантина.

Глава ТПП России Сергей Катырин 13 июля направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой продлить истекший мораторий на проверки предпринимателей до июля 2021 года, сообщает ТАСС.

В письме Катырин напомнил Мишустину, что действие принятого ранее постановления правительства РФ о временном моратории на проверки предпринимателей закончилось 1 июля 2020 года.

Однако в июле многие только начинают восстанавливаться после вынужденных каникул.

«Считаем, что в текущей ситуации бизнесу потребуется длительный адаптационный период, время на решение организационных и финансово-экономических вопросов, выполнение задач, предусмотренных общенациональным планом восстановления экономики», — аргументировал своё предложение Катырин.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал об отсрочке по долгам малому и среднему бизнесу в связи с коронавирусом.

Автор:
Олеся Сметанникова

0

Теги

бизнес
проверки

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

1667943
Выплата 10000 рублей на детей: ожидающих третье пособие в августе родителей назвали попрошайками
501127
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
266973
Выплата 10000 на детей: россияне создали петицию к президенту с просьбой выдать пособие в августе
159071
Выплата 10000 рублей на детей: 99% обратившихся за пособием семей уже получили деньги
110543
Выплата 10000: петиция о продлении пособия на детей в августе набирает популярность в сети
101367
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 10 июля – российская помощь Азербайджану, открытие границ в Марокко, нехватка медиков в Казахстане
88501
Выплата 10000 на ребёнка: в МФЦ назвали самую популярную услугу