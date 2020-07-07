Мораторий на проверки бизнеса: правительство просят продлить сроки
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Глава Торгово-промышленной палаты попросил Михаила Мишустина продлить запрет на проверки бизнеса ещё на год; это поможет предпринимателям восстановиться после карантина.
Глава ТПП России Сергей Катырин 13 июля направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой продлить истекший мораторий на проверки предпринимателей до июля 2021 года, сообщает ТАСС.
В письме Катырин напомнил Мишустину, что действие принятого ранее постановления правительства РФ о временном моратории на проверки предпринимателей закончилось 1 июля 2020 года.
Однако в июле многие только начинают восстанавливаться после вынужденных каникул.
«Считаем, что в текущей ситуации бизнесу потребуется длительный адаптационный период, время на решение организационных и финансово-экономических вопросов, выполнение задач, предусмотренных общенациональным планом восстановления экономики», — аргументировал своё предложение Катырин.
Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал об отсрочке по долгам малому и среднему бизнесу в связи с коронавирусом.
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