Мораторий на проверки бизнеса: правительство просят продлить сроки

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Глава Торгово-промышленной палаты попросил Михаила Мишустина продлить запрет на проверки бизнеса ещё на год; это поможет предпринимателям восстановиться после карантина.

Глава ТПП России Сергей Катырин 13 июля направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой продлить истекший мораторий на проверки предпринимателей до июля 2021 года, сообщает ТАСС.

В письме Катырин напомнил Мишустину, что действие принятого ранее постановления правительства РФ о временном моратории на проверки предпринимателей закончилось 1 июля 2020 года.

Однако в июле многие только начинают восстанавливаться после вынужденных каникул.

«Считаем, что в текущей ситуации бизнесу потребуется длительный адаптационный период, время на решение организационных и финансово-экономических вопросов, выполнение задач, предусмотренных общенациональным планом восстановления экономики», — аргументировал своё предложение Катырин.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал об отсрочке по долгам малому и среднему бизнесу в связи с коронавирусом.