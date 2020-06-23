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«Нам запретили выезжать – есть приказ»: в Красноярском крае скорая не поехала на вызов к больным с симптомами COVID-19

сегодня 13:28

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В сеть попала запись разговора жительницы Норильска с диспетчером скорой помощи; врачи отказались ехать на вызов.

В сети появилась запись диалога с диспетчером норильской скорой помощи. Женщина с симптомами коронавирусной инфекции хотела вызвать медиков, однако ей отказали. На записи слышно, что звонившая плачет, но диспетчер скорой непреклонна – якобы у них есть приказ, по которому запрещено ездить на вызовы.

«Скорая не занимается температурящими больными. Ковид, не ковид – скорая не ездит на такие вызовы. Запретили нам. Врач поликлиники к вам придёт», – говорит диспетчер.

На просьбу женщины забрать их, сотрудница скорой помощи отвечает отказом.

«Мы ничего не сделаем, что за истерика? Нам запретили, есть приказ. Уже медиков не осталось в городе. Я сейчас бригаду на амбразуру кину? Они и так уже не заезжают, ноги еле передвигают. Не надо мне плакать. Вы думаете, мне не жалко вас всех? Жалко. Весь город больной, вы понимаете, у нас эпидемия в городе? Последние мы остались. У нас некому спасать будет скоро. Я не должна это вообще говорить, мы скоро умрём все, да?» – говорит диспетчер.

В администрации Норильска и краевом минздраве подтвердили подлинность записи, но опровергли существование приказа, по которому скорой помощи нельзя ездить на вызовы. А диспетчер так ответила, потому что у неё случился нервный срыв. Сообщает ТВК.

«По факту данного случая установлено, что причиной отказа гражданке в приёме вызова с ложным обоснованием стал психологический срыв диспетчера. В настоящий момент диспетчер службы временно отстранён от работы», – говорится в сообщении.

Также в администрации отметили, что других жалоб на работу операторов и бригад скорой помощи не было. Учреждение работает в «напряжённом, но штатном режиме, бригады выезжают и обслуживают все вызовы».

Напомним, в конце июня скорая с пациентом попала в ДТП в Кузбассе.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

скорая помощь
Красноярский край

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