Напоролся и повис: спасатели сняли с забора покалеченного новосибирца

Фото из группы «МАСС Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Спасатели МАСС пришли на помощь повисшему на заборе молодому человеку; он травмировал конечность.

Вчера в воскресенье на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что на улице Русской в Советском районе города молодой человек при попытке перелезть высокий металлический забор учреждения насадил руку на пику и повис на заборе.

По указанному адресу выехал оперативный экипаж спасателей. Молодой человек зачем-то пытался перелезть высокий забор с опасными заострёнными пиками сверху. В результате неосторожных действий он проткнул руку.

Неравнодушные очевидцы происшествия не только вызвали скорую помощь, но и буквально подставили пострадавшему свои плечи, чтобы молодой человек мог стоять и не шевелить рукой.

Молодой человек был аккуратно снят с забора и передан бригаде врачей скорой медицинской помощи.

Напомним, 8 июля спасатели МАСС рассказали, как спасать тонущего человека.