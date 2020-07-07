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Новосибирский девелопер возглавил федеральную комиссию по градостроительной деятельности

сегодня 12:29

Фото предоставлено ГК «Стрижи»

Игорь Белокобыльский, генеральный директор ГК «Стрижи», назначен председателем комиссии при экспертной группе по направлению «Градостроительная деятельность»; в составе комиссии – ключевые игроки рынка.

Кандидатуру новосибирского девелопера утвердил Леонид Казинец, президент НОЗА, главный консультант заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина по оптимизации строительной сферы.

Экспертная группа из 11 профильных комиссий создана для реализации плана «Трансформация делового климата», утверждённого Правительством РФ.

Первую комиссию по рассмотрению предложений в сфере градостроительной документации, территориального планирования и земельного администрирования возглавит Игорь Белокобыльский.

В составе комиссий – ключевые игроки рынка, задающие тон и тренды строительной отрасли. Это представители бизнес-сообщества, органов власти, научных организаций из большинства регионов России, ведущие эксперты рынка.

Цели правительственного плана «Трансформация делового климата» – снятие регуляторных барьеров, ускорение темпов роста инвестиций и улучшение делового климата. Задача комиссий – подготовить достойные предложения, и в ближайшее время комиссии приступят к работе.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

Стрижи

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