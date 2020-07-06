Объявлена ЧС: более 40 тонн топлива попали в озеро в Красноярском крае
Фото с сайта «Норникеля»
В одном из посёлков Красноярского края объявили режим ЧС; более 40 тонн топлива попали в озеро.
Режим чрезвычайно ситуации муниципального характера ввели на территории посёлка Тухард в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба администрации Таймырского района.
«12 июля в 11:30 ч. при перекачке авиационного топлива (ТС-1) на склад ГСМ АО "Норильсктрансгаз" в п. Тухард произошла разгерметизация трубы, в результате чего топливо вылилось на грунт. Перекачка авиационного топлива была прекращена, запорная арматура резервуара перекрыта, распространение разлива прекращено», – говорится в сообщении пресс-службы.
Как ранее писал Сиб.фм в безымянное озеро в Красноярском крае утекло 44 тонны топлива. Специалистам удалось не допустить попадания химвещества в реку Большая Хета.
Следственные органы возбудили дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ.
Напомним, 6 июля Росприроднадзор опубликовал размер ущерба от катастрофа в Норильске.
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