Один погиб, двое в больнице: в Якутии взорвался паровой котёл
Фото СК по Республике Саха (Якутия)
В Якутске устанавливаются обстоятельства гибели мужчины при взрыве котла; ещё два человека получили травмы.
Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту травмирования двух человек и гибели мужчины при использовании парового котла.
Сообщение о происшествии поступило в следственные органы СКР в 12 часов 30 минут 13 июля 2020 года.
Установлено, что 13 июля 2020 года при демонтаже свай на территории заброшенного здания в районе Птицефабрика города Якутска при использовании парового котла произошёл хлопок, в результате чего погиб мужчина 1946 года рождения. С травмами различной степени тяжести в медучреждение госпитализированы ещё двое мужчин.
В настоящее время осуществляется осмотр места происшествия, опрос очевидцев.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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