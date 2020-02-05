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Один погиб, двое в больнице: в Якутии взорвался паровой котёл

сегодня 14:42

Фото СК по Республике Саха (Якутия)

В Якутске устанавливаются обстоятельства гибели мужчины при взрыве котла; ещё два человека получили травмы.

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту травмирования двух человек и гибели мужчины при использовании парового котла.

Сообщение о происшествии поступило в следственные органы СКР в 12 часов 30 минут 13 июля 2020 года.

Установлено, что 13 июля 2020 года при демонтаже свай на территории заброшенного здания в районе Птицефабрика города Якутска при использовании парового котла произошёл хлопок, в результате чего погиб мужчина 1946 года рождения. С травмами различной степени тяжести в медучреждение госпитализированы ещё двое мужчин.

В настоящее время осуществляется осмотр места происшествия, опрос очевидцев.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Новосибирске под завалами кафе погибла студентка.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Следственный комитет
взрыв
Якутия

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