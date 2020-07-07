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Организовали 11 казино: сотрудники сети игорных заведений в Новосибирске пойдут под суд

сегодня 12:58

Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске работала сеть из 11 подпольных казино; сотрудникам и управляющим незаконной организации грозят тюремные сроки и крупные штрафы.

В Центральный районный суд Новосибирска направлено уголовное дело в отношении 16 местных жителей, которые организовали и поддерживали работу сети подпольных казино. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

«По версии следователей регионального СКР, с 2016 года по ноябрь 2019 года местные жители в возрасте от 19 до 38 лет, используя игровое оборудование и информационно-телекоммуникационные сети, организовали в различных районах городов Новосибирска и Оби деятельность 11 игорных заведений», – говорится в сообщении пресс-службы.

Администраторы казино принимали деньги клиентов, устанавливали на специальном оборудовании эквивалентные суммы игровых баллов и выдавали выигрыши. Также в преступную группу входили специалисты по настройке игрового оборудования и программного обеспечения.

Два управляющих следили за работой администраторов, системой видеонаблюдения, а также занимались арендой помещений для незаконного бизнеса.

Напомним, 9 июля сеть подпольных казино накрыли в Красноярском крае.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
казино
уголовное дело

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