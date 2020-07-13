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Пенсии вырастут с 1 августа: Пенсионный фонд назвал размер прибавки

сегодня 11:59

Фото Pixabay.com

Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии в августе; размер прибавки зависит от накопленных пенсионных баллов.

Корректировка пенсий произойдёт автоматически с 1 августа. Максимальный размер прибавки составит 279 рублей, что соответствует трём пенсионным баллам. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.

Процедура повышения пенсий является обязательной и ежегодной.

Каждый год пенсии могут увеличиваться максимум на три пенсионных балла. В нынешнем году пенсионный балл стоит 93 рубля, поэтому максимальная прибавка составит 279 рублей.

Для увеличения пенсии не нужно обращаться в ПФР или другие органы – все происходит автоматически.

Также автоматически произойдет и пересчет размера накопительных пенсий — они будут повышены на 9,13%.

Средний размер накопительной пенсии сегодня составляет 956 рублей, а срочной выплаты – 1 705 рублей в месяц.

Накопительная пенсия формируется за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Повышение получат и участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым средства выплачиваются не по накопительной системе, а срочной пенсионной выплатой — с августа эта пенсия повысится на 7,99%.

Граждане, у которых накопительная часть менее 5% от общего пенсионного обеспечения, получают свои средства при выходе на пенсию единовременно. По данным Минтруда, сегодня 98,7% граждан, выходящих на пенсию, получают средства накопительной части единовременно.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал о рассрочке по кредитам пенсионерам в период коронавируса.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

пенсии

Комментарии

13.07.20 в 12:35

Максимова Наталья Анатольевна

До сих пор ничего не получила трое детей попадают под эту категорию. На сайт войти не могу Госуслуги технические проблемы сайта только прием в пенсионный фонд, записаться никак не получается. Указанный телефон на двери не отвечает через сайт госуслуги тоже логично никак.

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