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Попытка не удалась: злоумышленники хотели продать восемь килограммов взрывчатки в Алтайском крае

сегодня 13:36

Фото wikipedia.org

Сотрудник предприятия в Алтайском крае украл взрывчатые вещества; злоумышленник вместе с напарником пытался продать смесь тротила с селитрой.

Жители Алтайского края украли с предприятия восемь килограммов взрывчатых веществ, которые пытались продать. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр регионального управления ФСБ РФ.

«В Локтевском районе задержаны два местных жителя, которые пытались сбыть 8 килограммов взрывчатого вещества промышленного производства "аммонит" – смеси тротила и аммиачной селитры», – говорится в сообщении пресс-центра.

По предварительным данным, один из задержанных является сотрудником предприятия АО «Сибирь Полиметаллы». У него был доступ к веществам, которые применяются для производства взрывных работ. С места работы он украл аммонит, электродетонатор и детонирующий шнур.

Напомним, в феврале 2019 года томские учёные создали лазерный сканер для поиска взрывчатки на одежде.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Алтайский край
взрыв

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