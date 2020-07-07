Появилось видео ликвидации крупного пожара в жилом доме в Новосибирске

Фото и видео ГУ МЧС по НСО

В тушении пожара в жилом доме в Новосибирске принимали участие 52 огнеборца; горел двухэтажный барак.

13 июля в 4:39 поступило сообщение о возгорании в деревянном двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Никитина. В течение пяти минут первые пожарно-спасательные подразделения были на месте происшествия, где в это время открытым огнём горела кровля дома по всей площади.

В 5:26 пожарные расчёты МЧС России ликвидировали открытое горение на площади 600 квадратных метров. До прибытия подразделений пожарной охраны из дома самостоятельно эвакуировались 33 человека, шестеро из которых – дети. Двоих человек, которые спрыгнули со второго этажа при эвакуации, осмотрели сотрудники скорой медицинской помощи, граждане не пострадали.

В 9:03 объявлена полная ликвидация пожара. Причину возгорания установят дознаватели МЧС России. В данный момент ведётся разборка конструкций. От МЧС России на реагирование привлекались 52 человека и 15 единиц техники.

Напомним, в целях использования пожарного гидранта специалисты ГИБДД перекрывали участок на улице Никитина.