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Пожар с эвакуацией произошёл сегодня утром в Новосибирске

сегодня 08:50

Фото ГУ МЧС по НСО

Утром 13 июля пожарные тушили барак в Октябрьском районе; эвакуировали 33 человека.

Сегодня утром в Октябрьском районе случился пожар в двухэтажном деревянном бараке на улице Никитина. Ещё до приезда огнеборцев из здания эвакуировались 33 человека, в том числе шесть детей.

«Сотрудниками ГИБДД осуществлялось перекрытие улицы Никитина в целях использования пожарного гидранта. На месте проводится разборка конструкций. Локализация пожара в 05:15 (мест). Ликвидация открытого горения в 05:26 (мест). В результате данного происшествия погибших и пострадавших нет. Администрацией города был организован пункт временного обогрева на базе автобуса. На тушение привлекалось 18 единиц техники и 60 человек личного состава, из них от МЧС России 15 единиц техники и 52 человека», — говорится в сообщении МЧС.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возникновения пожара.

Напомним, 3 июля из здания суда в Красноярске эвакуировали людей.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

эвакуация
пожар
Новосибирск

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