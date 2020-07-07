Прощай, дистанционка: школы Новосибирска вернутся к нормальному режиму

Фото Густаво Зырьянов/Сиб.фм

Следующий учебный год начнётся в очном режиме; подготовить новосибирские школы поручил губернатор Андрей Травников.

Школы Новосибирской области начнут работать в обычном режиме с 1 сентября. Соответствующее поручение сегодня дал губернатор Андрей Травников.

Как отметил глава региона, ситуация остаётся напряжённой, а нагрузка на систему здравоохранения остаётся высокой.

«Тем не менее, с учётом накопленного опыта и всех тех мер, которые мы научились применять, надо продолжать снимать различные ограничения – то есть полноценно жить и работать в тех условиях, в которых мы сегодня оказались», – заявил губернатор.

Подготовку школ Андрей Травников поручил министру образования Новосибирской области Сергею Федорчуку совместно с Роспотребнадзором. Их задачей станет проработка рекомендаций и мероприятий к 1 сентября. Подчёркивается, что в учебных заведениях будут действовать ограничительные меры, чтобы минимизировать опасность заражения для детей и педагогов.

Напомним, 13 июля власти Новосибирска предложили возобновить работу торговых центров.