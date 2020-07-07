Путин раскрыл показатели смертности от коронавируса в России

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Путин прокомментировал последствия пандемии коронавируса в России; глава государства сравнил показатели смертности от COVID-19 в РФ и в других странах.

Президент России Владимир Путин прокомментировал показатели смертности от коронавируса в России. Об этом президент заявил на совещании по национальным проектам 13 июля.

По его словам, летальность от коронавируса на 100 тысяч населения ниже, чем в ряде других стран. Путин отметил, что Россия по показателю смертности населения обходит в том числе и европейские страны с развитой системой здравоохранения.

«Отмечу, что по одному из, я считаю, одному из основных показателей эффективности нашей работы, по летальности – всё-таки здесь у нас ситуация выглядит неплохо. В России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения летальность ниже, в разы ниже, чем во многих других странах. В том числе и в европейских странах с развитой системой здравоохранения», – цитирует Путина «РИА Новости».

Напомним, 13 июля зафиксирована гибель 150 человек с коронавирусом в Новосибирской области.