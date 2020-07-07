Ребёнок без вести пропал в Кузбассе

Фото "Лиза Алерт"

В Кемеровской области объявлен срочный сбор поисковиков; 11-летний мальчик пропал без вести в Новокузнецке.

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о поисках пропавшего без вести ребёнка. Мальчик исчез в Новокузнецке 12 июля.

По информации «Лиза Алерт», Антонов Артём 2009 года рождения ушёл из дома в городе Новокузнецк в неизвестном направлении 12 июля, после чего перестал выходить на связь с родственниками и близкими. Никакой информации о его местонахождении нет до сих пор.

Приметы ребёнка: рост 135 сантиметров, телосложение нормальное, волосы светло-русые, короткие, глаза зелёные. Он был одет в чёрную майку, чёрные шорты и чёрные сандалии.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о нынешнем местонахождении мальчика, просят сообщать по номеру волонтёров – 88007005452 или 112.

Напомним, в Новосибирске несколько часов искали пропавшую двухлетнюю девочку.