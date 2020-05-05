Регионы Сибири оказались в топ-10 по распространению туберкулёза

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Сразу четыре сибирских региона оказались в числе рейтинга российских территорий, где быстро распространяется туберкулёз; на последнем месте Ненецкий АО.

Кемеровская, Новосибирская, Иркутская области и Алтайский край оказались в топ-10 российских регионов по скорости распространения туберкулёза.

Минздрав РФ представил данные о заболеваемости туберкулёзом в России. В 2019 году самый высокий показатель заболеваемости был зафиксирован на Чукотке. Там было выявлено 136,9 случая на 100 тысяч населения. Далее идёт Республика Тыва, где нашли 119,3 случая. На третьем месте – Кемеровская область с 93,7 случая.

Кроме того, высокий уровень заболеваемости оказался в Новосибирской области – 87,7, Хабаровском крае – 80, Астраханской области – 77,9, Алтайском крае – 77,6 случая. В Иркутской области показатель первичной заболеваемости составил 74,1 случая.

Меньше всего выявленных случаев туберкулеза на 100 тысяч населения было зафиксировано в Ненецком АО – 4,6.

По данным минздрава, в 2019 году туберкулёз нашли у 60,5 тысячи человек.

Напомним, в Новосибирске в мае 73 ребёнка заразились туберкулёзом.