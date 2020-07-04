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Шезлонгов не хватило: на Алтае снова провели запрещённую вечеринку

сегодня 08:17

Фото pixabay.com и из открытых источников, видео "Барнаульский Нытик"

В барнаульском бассейн-баре провели вечеринку; заведение ждёт проверка.

В Барнауле бассейн-бар «Крыша» провёл запрещённую вечеринку. Видео с громкой вечеринки на Мало-Олонской улице в Барнауле облетело сети. Съёмки разместил телеграм-канал «Барнаульский Нытик».

На кадрах видно, что молодые люди развлекаются на крыше, несмотря на то, что клубам в Алтайском крае официально ещё не разрешили работать.

На одном из видео, автор говорит одной из гостей, которая снимала происходящее на телефон, о запрете видеосъемки мероприятия.

Анонс вечеринки есть и в официальном акаунте заведения.

«Приятные встречи и улыбки, красивые наряды и свежий воздух нашей летней веранды», – говорится в описании встречи.

Ажиотаж в первый день косвенно подтвердили и сами владельцы "Планеты Q", рассказав, что у них не хватило шезлонгов для посетителей и их пришлось подвозить дополнительно, сообщает «Толк».

Напомним, ранее вечеринка прошла в баре на озере Ая.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Алтайский край
коронавирус
вечеринка

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