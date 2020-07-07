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Собаки загрызли кота олимпийского медалиста в Красноярске

сегодня 09:32

Фото Николая Олюнина

В Красноярском крае собаки растерзали кота олимпийского медалиста Николая Олюнина; всё произошло в элитном посёлке.

Призёр олимпиады в Сочи по сноуборд-кроссу Николай Олюнин, проживающий с семьёй в Красноярске, поделился со своими подписчиками в Instagram неприятным фактом: четыре собаки разорвали его любимого бенгальского кота Конора.

«У моей семьи больше горе. Я даже не знал, что из-за кота буду испытывать такие чувства... Он – наш член семьи, он был старшим "братом" моей дочери.

Я представляю, какие чувства испытывают люди, которые попали в подобную ситуацию, но уже со своими детьми...

Собаки сегодня совершенно бесконтрольны, они ищут пропитание любыми способами», — написал Николай Олюнин.

Напомним, в Красноярском крае медведь растерзал женщину на глазах мужа и ребёнка.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Красноярский край
домашние животные

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