Сурки попали под запрет: на Алтае запретили охоту на грызуна из-за вспышки бубонной чумы

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На Алтае запретили охоту на сурков из-за вспышки бубонной чумы; санитарные врачи просят не беспокоиться о распространении заболевания в России.

Представители Роспотребнадзора сообщили о запрете охоты на сурков на Алтае из-за вспышки бубонной чумы в Монголии.

Сотрудники санслужбы и правоохранители в настоящее время активно информируют местных жителей об опасностях такой охоты, так как вспышка бубонной чумы в Азии случилась именно из-за употребления в пищу мяса этих зверьков, — цитирует сообщение «Регион Online».

Однако специалисты Роспотребнадзора призвали не беспокоиться о распространении болезни в России. Они также напомнили, что данное заболевание поддаётся лечению.

Напомним, Роспотребнадзор оценил вероятность распространения бубонной чумы на территории России.