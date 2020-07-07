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Утомили дела государственные: опубликовано фото со спящим главой Тувы

сегодня 09:54

Фото из Instagram

Глава Тувы Шолбан Кара-оол опубликовал неожиданное фото; на нём чиновника фотографирует спящим министр обороны Сергей Шойгу.

Министр обороны Сергей Шойгу сфотографировал спящим главу Республики Тува Шолбана Кара-оола. Кадр опубликовал 13 июля в своём Instagram сам руководитель региона. Вероятнее всего, оно было сделано во время рыбалки в глухой сибирской тайге – таким образом Кара-оол поздравил рыбаков с их профессиональным праздником, который прошёл 12 июля.

«Фото из архива, на тему Дня рыбака. Было дело, минутная слабость была зафиксирована и все наработанные коэффициенты полезного действия для закрытия наряда на получение ужина были снижены! Шучу... Наша Родина. Редкие дни отпуска», – описывает фото глава Тувы.

Когда был сделан этот кадр – неизвестно, однако Сергей Шойгу, как уроженец Тувы, неоднократно попадал в сюжеты об активном отдыхе в Сибири. Так, в 2018 году министр обороны побывал на рыбалке в Туве с российским президентом Владимиром Путиным.

Напомним, в конце прошлой недели новосибирец поймал на рыбалке огромного судака.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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