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В Москве скончались 25 пациентов с коронавирусом

сегодня 07:07

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Москве число новых случаев коронавируса за неделю почти на 60% меньше, чем месяц назад; умерли 25 человек.

В столице подтверждено 679 новых случаев заражения коронавирусом. Как отмечают в оперативном штабе, количество новых случаев за неделю на 59% меньше, чем месяц назад и на 89% меньше, чем два месяца назад.

Среди новых выявленных случаев:

🔹46,5% — от 18 до 45 лет

🔹33,0% — от 46 до 65 лет

🔹12,7% — от 66 до 79 лет

🔹5,1% — старше 80 лет

🔹2,7% — дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Вместе с тем в оперштабе сообщают о новых летальных случаях.

«В Москве скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Напомним, в Новосибирске на утро 13 июля выявлено 7274 случая коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Москва
коронавирус

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