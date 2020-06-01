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В Новосибирске дельфинарий и океанариум возобновят работу

сегодня 13:44

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Дельфинарий в Новосибирске готов открыться уже 14 июля; центр ждёт официального постановления от властей.

Сегодня, 13 июля, стало известно, что в ближайшее время откроется Новосибирский дельфинарий и океанариум. Об этом Сиб.фм рассказал представитель центра океанографии и морской биологии «Дельфиния» Антон Нагорняк.

«Ждем официального постановления от властей. Пока что мы полностью готовы к открытию завтра [во вторник]. На территории действует масочный режим, везде расставлены антисептики, мы поставили рециркуляторы воздуха, как в больницах», – отметил Антон Нагорняк.

По словам представителя центра, океанариум будет работать каждый день с 10:00 до 20:00. Дельфинарий вернётся к цирковым шоу, которые будут проходить со вторника по воскресенье дважды в день в 12:15 и 18:00.

Напомним, 1 июня Сиб.фм рассказал, как новосибирский дельфинарий переживает самоизоляцию.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
Дельфиния

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