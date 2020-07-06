В Новосибирске разрешили работу торговых центров

Решение об открытии ТРЦ озвучил губернатор Новосибирской области; это случилось на утреннем совещании в правительстве Новосибирской области.

В Новосибирской области возобновляют работу торговые центры.

«Предлагаю сегодня принять решение о возобновлении торговли во всех магазинах, в том числе в магазинах, расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах», — заявил губернатор Андрей Травников на утреннем оперативном совещании.

В ТЦ будет запрещено проведение массовых мероприятий. Не откроются фуд-корты, кинотеатры и места для детских развлечений.

С сегодняшнего дня губернатор также разрешил работу новосибирского дельфинария.

Официальные документы будут готовы в течение дня.

Напомним, 6 июля в Новосибирске открыли летние кафе.