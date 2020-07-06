Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство учительницы
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца

Лента новостей

В Новосибирске разрешили работу торговых центров

сегодня 11:37

Решение об открытии ТРЦ озвучил губернатор Новосибирской области; это случилось на утреннем совещании в правительстве Новосибирской области.

В Новосибирской области возобновляют работу торговые центры.

«Предлагаю сегодня принять решение о возобновлении торговли во всех магазинах, в том числе в магазинах, расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах», — заявил губернатор Андрей Травников на утреннем оперативном совещании.

В ТЦ будет запрещено проведение массовых мероприятий. Не откроются фуд-корты, кинотеатры и места для детских развлечений.

С сегодняшнего дня губернатор также разрешил работу новосибирского дельфинария.

Официальные документы будут готовы в течение дня.

Напомним, 6 июля в Новосибирске открыли летние кафе.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

ТРЦ
Новосибирск
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

1665772
Выплата 10000 рублей на детей: ожидающих третье пособие в августе родителей назвали попрошайками
500820
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
263235
Выплата 10000 на детей: россияне создали петицию к президенту с просьбой выдать пособие в августе
158849
Выплата 10000 рублей на детей: 99% обратившихся за пособием семей уже получили деньги
101346
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 10 июля – российская помощь Азербайджану, открытие границ в Марокко, нехватка медиков в Казахстане
95559
Выплата 10000: петиция о продлении пособия на детей в августе набирает популярность в сети
88472
Выплата 10000 на ребёнка: в МФЦ назвали самую популярную услугу