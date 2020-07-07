В Новосибирске спасли из озера пьяного мужчину

Фото МАСС

В Новосибирске едва не разыгралась трагедия в запрещённом для купания месте; спасатели вытащили из воды выбившегося из сил пьяного мужчину.

Специалисты Муниципальной аварийно-спасательной службы вытащили из реки тонущего мужчину на озере Жемчужина Сибири. Об этом представители МАСС рассказали на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мужчине не хватает сил выплыть. С помощью конца Александрова спасён и вытащен на берег мужчина около 35 лет в алкогольном опьянении», – сообщили в МАСС.

По словам спасателей, мужчина отказался сообщить свои данные, не воспользовался медицинской помощью и убежал.

Спасательный конец Александрова Ц средство для оказания помощи утопающим. Это плавучий тонкий корабельный трос длиной около 30 метров, на конце которого расположены петля диаметром около 40 сантиметров и два поплавка яркого-оранжевого цвета.

Напомним, 8 июля Сиб.фм рассказал, почему в Новосибирске массово тонут люди.