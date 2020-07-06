В Якутии в психбольнице нашли коронавирус

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм и из открытых источников

В психоневрологическом интернате в Якутии нашли коронавирус; главврача отстранили от работы.

В Якутии вспышку коронавируса зарегистрировали в психоневрологическом интернате. Идёт проверка, главного врача отстранили от работы.

«Оперативный штаб по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Саха (Якутия) информирует о проводимой второй день служебной проверке в ГБУ РС(Я) «Томмотский психоневрологический интернат» в связи с выявлением в интернате, несмотря на введённый с 10 апреля режим изоляции, случая заражения новой коронавирусной инфекцией», — говорится в пресс-релизе.

На время проверки директор интерната отстранён от исполнения обязанностей.

В учреждении работают медики. Круг лиц, контактировавших с заболевшим, изолирован.

Напомним, в начале июля вспышка коронавируса зарегистрирована в психбольнице в Новосибирске.