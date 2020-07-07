В Забайкалье отменили обязательную изоляцию для гостей региона

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В Забайкальском крае отменён режим самоизоляции для прибывших из других стран; на две недели на карантин не отправят и прибывающих из регионов России.

Власти Забайкальского края отменили обязательный двухнедельный режим самоизоляции для граждан, которые прибыли из других стран и регионов России. Соответствующие изменения внесли в постановление главы региона о режиме повышенной готовности по предотвращению распространения COVID-19. Об этом 13 июля сообщил Telegram-канал оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Забайкалье.

Несмотря на отмену режима самоизоляции, прибывшие граждане обязаны информировать медучреждения о своём посещении других стран и субъектов РФ. Кроме того, при появлении признаков респираторных заболеваний необходимо оставаться дома и немедленно связаться по телефону с медицинскими организациями. Об этом сообщает «Забньюс».

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