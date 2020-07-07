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Выплата 10000: петицию о продлении пособия на август подписали 5 тысяч россиян

сегодня 14:59

Фото Pixabay.com

В июле семьи с детьми до 16 лет получили новое пособие – по 10 000 на ребёнка; родители просят продлить выплату и на август, ведь впереди сборы в школу.

Петиция родителей, которые просят продлить выплату пособия в 10 тысяч рублей на детей, появилась на портале change.org и на момент опубликования материала её подписали около 5 тысяч пользователей.

Петиция адресована президенту и правительству РФ. Авторы обращения отмечают, что из-за пандемии коронавируса многие россияне потеряли работу или лишились ощутимой части доходов, поэтому нуждаются в помощи. Между тем впереди август – время подготовки к школе.

«Многие по-прежнему сидят без денег и со страхом ждут начала школьного года. 1 сентября – это огромные расходы: нужно купить не только канцелярию, но и одежду, спортивную форму, обувь, рюкзак. Обычно сборы на учёбу обходятся до 20 тысяч рублей. И уже сегодня многие боятся, что придётся залазить в кредиты», – отмечает автор петиции.

В комментариях к сообщению родители отмечают, что деньги в августе очень нужны и родителям дошколят.

«Почему вы считаете, что пособие нужно, чтобы собрать детей в школу?! А про детские сады, ни слова не сказано!!! Каждый год в сад, нужно собирать список. На это уходит, как минимум 5000 тысяч рублей. Плюс к этому, ребёнок 3-х лет за время карантина, вырос. А цены на одежду такого возраста не маленькие»,- отметила Светлана Б, подписавшая петицию.

Напомним, в интернете ожидающих третье пособие в августе родителей назвали попрошайками.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

пособия
петиция

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