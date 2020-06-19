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Забил трубой и поджёг: в Омске задержали подозреваемого в жестоком убийстве беременной женщины

сегодня 15:07

Фото pixels.com

Полиция задержала возможного убийцу беременной женщины в Омске; решается вопрос о его заключении под стражу.

В Омске сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве беременной женщины. Омич пытался скрыть следы убийства поджогом, но уже к вечеру был установлен и задержан правоохранителями, сообщили в пресс-центре Следственного комитета по городу Омск.

Трагедия произошла ночью, пожар заметили соседи и вызвали службы, которые и обнаружили тело 33-летней женщины. Криминалисты быстро установили подозреваемого – 35-летнего знакомого убитой, и через несколько часов он был задержан.

По версии следствия, убийство произошло из-за ссоры. Омич нанёс множество ударов металлической трубой по голове беременной, а чтобы скрыть следы – поджёг дом.

Сейчас следствие разбирается в обстоятельствах произошедшего, задержанного намерены отправить под стражу.

Расследование продолжается.

Напомним, 19 июня рецидивиста отправили на 18 лет в тюрьму за убийство беременной жены.

Автор:
Денис Калин

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Теги

убийство
полиция
Омск

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